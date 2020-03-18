اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الف و169 والمتوفين 988 والمتعافين 5389 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1178 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 16 الفا و و169 حالة لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و389 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 135شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 988 شخصا.