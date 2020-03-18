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رقم الخبر: 278351 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 15:45 الاقسام: محليات  
عمران خان: الحظر الامريكي يعرقل جهود إيران في مكافحة كورونا

عمران خان: الحظر الامريكي يعرقل جهود إيران في مكافحة كورونا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على ضرورة انهاء الحظر الامريكي على إيران وقال ان الحظر الامريكي يعرقل جهود إيران في مواجهة فيروس كورونا.

ووصف عمران خان تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19 وعواقبه بالوخيمة والمدمرة لاقتصادات البلدان النامية، مضيفا أن الاقتصادات الغنية في العالم يجب أن تكون مستعدة لسداد ديون الاقتصادات الفقيرة أو الضعيفة وفقا لوسائل الاعلام الباكستانية.

وفي إشارة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، قال إن العقوبات أثرت على قدرة الشعب الإيراني لمنع انتشار تفشي كورونا.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني، ان كورونا سيؤدي الى تشديد الفقر والمجاعةوإن الحكومة الباكستانية ستواجه مشاكل حادة في حال تفشي الفيروس في باكستان .


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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