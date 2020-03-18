قال الفائز بالميدالية الفضية في اولمبياد لندن 2012 " سجاد انوشيرواني" ان السعي للقضاء على فيروس كورونا هو مسؤولية يتحملها جميع افراد المجتمع للحفاظ على الصحة العامة .

واضاف انوشيرواني اليوم الثلاثاء في حوار مع ارنا، ان نهاية العام الايراني تمتاز بذكريات جميلة للجميع ولكن نوروز هذا العام يختلف عن الاعوام السابقة .

واوضح ان تفشي فيروس كورونا جعل الجميع يقلق في ايران في الايام الاخيرة من العام الجاري حيث اصبح الخوف والقلق ظاهرة عامة في المجتمع قئلا في الوقت نفسه ان فرصة ازالة هذا الخوف متاحة امامنا لقطع سلسة تفشي فيروس كرونا من خلال الالتزام بالتعلميات الصحية والبقاء في البيوت .

واكد على الجميع الالتزام بشعار " البقاء في البيت " لان صحتهم والصحة العامة مرهونة ببقائهم في البيت متمنيا القضاء على هذا المرض باسرع وقت يمكن .