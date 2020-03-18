اعلنت رابطة الصحفيين الصينيين في بيان لها عن تعاطفها مع وسائل الاعلام الايرانية والصحفيين الذين يتصدرون ايصال المعلومات بشان فيروس كورونا واعربت عن املها لتمكن الشعب الايراني على القضاء علی كورونا من خلال التزام بالوحدة والتضامن والعمل على التوصيات الصحية.

واكد البيان انه منذ الايام الاولي من تفشي فيروس كورونا في الصين، اعلنت ايران حكومة وشعبا تضامنها مع الشعب الصيني في الظروف الصعبة التی مرت بها الصین وهذا يدل على صداقة عميقة بين الشعبين الصيني والايراني.

واضاف البيان ان الاوضاع العامة الناجمة عن فيروس كورونا فی طريقها لتحسن واذا لم يكن هناك دعم دولي بما فيها ايران لم تتمكن الصين من السيطرة علی هذا الفيروس موكدا ان الشعب الصيني لن ينسی هذه الصداقة القيمة.

ودعا البيان الى انضمام الاعلام الايراني الى ألية الاتصالات الاعلامية لشبكة الصحفيين الاعضاء في مشروع حزام واحد - طريق واحد لكي يتطلع جميع وسائل الاعلام للدول الاعضاء على الاجراءات الايجابية التي اتخذتها ايران فی مكافحة فیروس کورونا .