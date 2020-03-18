في اتصال هاتفي مع ظريف

وفي اتصال هاتفي لوزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الجابر الصباح مع محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء ، أعلن تضامه مع الحكومة والشعب الايراني في مكافحة تفشي كورونا، وتقديم بلاده مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار لإيران لمواجهة كورونا.

بدوره ثمن وزير الخارجية الايراني موقف الحكومة والشعب الكويتي، وقال ان مكافحة فيروس كورونا قضية عالمية وتتطلب تعاونا إقليميا وعالميا.

وادان ظريف العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية ضد الشعب الإيراني، داعيا الكويت الى المشاركة الفاعلة في الحملة العالمية لرفع العقوبات اللاإنسانية.

و قدمت كل من الصين وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وقطر وجمهورية أذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسف ، مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.



