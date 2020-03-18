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رقم الخبر: 278347 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 15:36 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان ايطالي يقدم قطعة موسيقية للشعب الايراني تضامنا معه في مكافحة كورونا
مساهمتي في مكافحة كورونا

فنان ايطالي يقدم قطعة موسيقية للشعب الايراني تضامنا معه في مكافحة كورونا

اعرب الموسيقار الايطالي "فرانتشكو كفيسو" عن تضامن الشعب الايطالي وتعاطفه مع الشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا وذلك من خلال عزف قطعة موسيقة تحت عنوان "رائحة العيد".

وقال كفيسو اليوم الثلاثاء انه يقدم هذه القطعة الموسيقية للشعب الايراني علي اعتاب النوروز او رأس السنة الايرانية الجديدة التي تبدا في 20 اذار/مارس الجاري.

واوضح انه عزف هذه القطعة الموسيقية في بيته ليقدمها للشعب الايراني تعبيرا عن تضامن الشعب الايطالي معه في مكافحة فيروس كورونا.

هذا وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ايطاليا 27 الف و980 شخصا فيما توفي اكثر من الفين منهم. وتأتي ايطاليا في المرتبة الثانية بعد الصين من ناحية عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقد اصاب الفيروس 14 الف و991 شخصا في ايران توفي 853 منهم وتعافي نحو خمسة الاف من المصابين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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