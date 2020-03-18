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رقم الخبر: 278346 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
الرياضيون الايرانيون يسجلون مشاركة فاعلة في مكافحة فيروس كورونا
مساهمتي في مكافحة كورونا

الرياضيون الايرانيون يسجلون مشاركة فاعلة في مكافحة فيروس كورونا

يسجل الرياضيون في ايران مساهمة فاعلة في مكافحة فيروس كورونا من خلال الالتزام بالارشادات الصحية والبقاء في المنازل وحث الشعب على ذلك. .

وقال رئيس اتحاد الكونغ فو والالعاب القتالية في محافظة كيلان (شمال) "مجيد مهرواني" ان القضاء علي مرض كورونا يستدعي اتباع الارشادات والتعليمات الصحية والوقائية التي تصدرها الجهات المعنية واهمها هو البقاء في المنازل .

واضاف کنا جاهزین لاحیاء اليوم الوطني للكونغ فو في الاسبوع الماضي لكن تم الغائه نظرا للظروف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي سبيد رود الرياضي " افشين ناظمي" انه ونظرا لالغاء المنافسات واغلاق الاماكن الرياضية فأصبحت الفرصة متاحة للمجتمع الرياضي لمكافحة فيروس كورنا ببقائهم في البيوت.

واضاف ناظمي ان الجميع يبذل مابوسعه لمكافحة كورونا ولكن الكادر الطبي والصحي يتحمل العبء الاكبر كونه يبذل مايملك لانقاذ حياة الناس من هذا  المرض مبينا ان من واجب الجميع  الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها الجهات المعنية بما فيها التزام البيوت.

من جانبه اكد عضو المنتخب الوطني للتايكواندو والحاصل على بطاقة التاهل لاولمبياد طوكيو 2020 " ارمين هادي بور" اكد علی ضرورة بقاء ابناء الشعب في منازلهم والالتزام بالتعليمات الصحية للحيلولة دون تفشي مرض كورونا متمنيا القضاء عليه باسرع وقت يمكن.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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