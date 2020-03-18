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رقم الخبر: 278345 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 15:32 الاقسام: محليات  
ريابكوف: موسكو تدرس اتخاذ الاجراءات بشأن رسالة الرئيس روحاني

ريابكوف: موسكو تدرس اتخاذ الاجراءات بشأن رسالة الرئيس روحاني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تلقت رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني، وهي تقوم الان بدراستها لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد سيرجي ريابكوف في مكالمة هاتفية مع السفير الإيراني لدى الاتحاد الروسي كاظم جلالي، أن المساعدة الروسية لإيران لمكافحة مرض كورونا ستستمر.

وقال إن موسكو ستحاول توسيع تعاونها مع إيران بطرق متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو اتخذت خطوات لمواجهة العقوبات الأمريكية على إيران.

بدوره ثمن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في موسكو كاظم جلالي، المساعدات الروسية لايران لمواجهة كورونا، واكد على استمرار التعاون الثنائي والعالمي لمكافحة  وباء كورونا.

كما أشاد بموقف روسيا العقلاني من العقوبات الأمريكية الأحادية وغير القانونية ضد إيران، قائلا: على دول العالم أن تعمل معا في هذا الصدد.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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