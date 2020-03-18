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رقم الخبر: 278344 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 15:24 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس المفتين الروسي يوصي الإيرانيين بالرياضة والدعاء
مساهمتي في مكافحة كورونا

رئيس مجلس المفتين الروسي يوصي الإيرانيين بالرياضة والدعاء

نصح مدير مجلس المفتين في روسيا (أعلى مؤسسة إسلامية في البلاد) الإيرانيين بالبقاء في منازلهم اثناء تفشي كورونا وعدم إهمال التمارين الرياضية والدعاء.

وقال "نفيق الله اشيروف" في مقابلة مع مراسل ارنا في موسكو اليوم الثلاثاء : يجب ان لاننسى ان الرياضة تضمن الصحة الجسدية ، والصلاة والدعاء يضمنان الصحة الروحية والمعنوية.

واضاف مدير مجلس المفتين الروس : لقد زرت إيران وأعلم أن شعب هذا البلد يخشى الله وفي هذه الحالة الصعبة التي تعرضت فيها إيران والعديد من الدول الأخرى لهجوم فيروس كورونا، يجب التوكل على الله والاعتماد عليه.

واعرب اشيروف عن تعازيه لوفاة الايرانيين بمرض كورونا.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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