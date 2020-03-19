الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح الحارس " بيرانوند" ضمن الافضل اسيويا في التصدي لضربات الترجيح اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن ترشيح حارس مرمى فريق برسبوليس الايراني " عليرضا بيراوند" ضمن افضل اربعة حراس مرمى اسيويا في تصديهم لضربات الترجيح.