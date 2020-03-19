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|رقم الخبر: 278341
|تاريخ النشر: آذار 17, 2020
|الوقت: 15:15
|الاقسام: رياضة
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
ترشيح الحارس " بيرانوند" ضمن الافضل اسيويا في التصدي لضربات الترجيح
اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن ترشيح حارس مرمى فريق برسبوليس الايراني " عليرضا بيراوند" ضمن افضل اربعة حراس مرمى اسيويا في تصديهم لضربات الترجيح.
وجاء على الصفحة الرسمية للاتحاد الاسيوي لكرة القدم في تويتر ان الاتحاد قام بتسمية اربعة من حراس المرمى للفرق الاسيوية كمرشحين للفوز بجائزة افضل حارس مرمي في التصدي لضربات الترجيح او الجزاء .
والاسماء هي حارس المنتخب الوطني وفريق برسبوليس الايراني " عليرضا بيرانوند" و حارس فريق كلرولينكتون الاسترالي " انته كويج" وحارس فريق دارالتعظيم الماليزي " محمد فرزال" وحارس فريق كاشيما انتلز الياباني " سان تائه".
سيتم انتخاب الافضل عن طريق اقتراع مباشر للجمهور.
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