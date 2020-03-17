ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن تقريراً عُرض على رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، يفيد بإمكانية وصول عدد وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى ما بين 300 – 500 ألف، في حال عدم اتخاذ تدابير حازمة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ماكرون بتعليق الدراسة في عموم البلاد جاء عقب اطلاعه على التقرير المذكور، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن التقرير تحدث عن احتمال ارتفاع الوفيات بسبب "كورونا" إلى ما بين 300 – 500 ألف شخص، في حال لم يتم اتخاذ تدابير حازمة ضده، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع الوفيات في البلاد بسبب "كورونا" إلى 127، والإصابات إلى 5 آلاف و423 شخص.

وحتى عصر الاثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفاً في 158 دولة وإقليماً، توفي منهم نحو 7000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.



