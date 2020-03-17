أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 47 إصابة في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الاثنين، لفت فيها إلى أن كافة الحالات الـ 29 الأخيرة، انتقلت إليها العدوى من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن بين هؤلاء المصابين 3 أشخاص ممن عادوا من العمرة.

وحذر من استمرار خطر انتقال العدوى من خارج البلاد، ودعا إلى تطبيق التدابير المتخذة بشكل صارم.

وحتى الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 181 ألفا، في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.