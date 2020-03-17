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رقم الخبر: 278334 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:58 الاقسام: دوليات  
الصين.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 3226 شخصا بعد تسجيل 13 حالة جديدة

الصين.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 3226 شخصا بعد تسجيل 13 حالة جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة اليوم الثلاثاء أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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