وقال الحوثي في سلسلة تغريدات لهُ عبر تويتر إن "دول العدوان تتعمد في المناطق التي تحتلها عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ولا طارئة ولا حجر صحي، وكأنه لا يوجد وباء يجتاح العالم".

وأشار إلى أن السماح بأربع رحلات للوصول إلى اليمن بمجمل ألف راكب هو توجه سعودي أمريكي قذر، فيما لم يسمح منذ بداية العدوان إلا برحلة أسبوعية إلى رحلتين، وأحيانا تمر الأشهر دون السماح حتى لطائرة اليمنية بالهبوط أو المبيت، لافتًا إلى أن من يقتل الشعب اليمن بالسلاح ‏لن يتورع عن قتله بأقل كلفة.

وأضاف عضو السياسي الأعلى أن " دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه تفرض إجراءات احترازية على مواطنيها وتمنعهم من السفر، فلماذا تسمح الآن بأربع رحلات جوية إلى اليمن في الوقت الذي توقفت الرحلات في أغلب دول العالم".

وتابع الحوثي" يتحمل تحالف العدوان أي نتائج عما سبق شرحه، بالإضافة إلى العدوان والحصار الذي ترفض أمريكا إيقافه وتدعو حتى إلى إيقاف المساعدات الإنسانية".