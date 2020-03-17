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رقم الخبر: 278331 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: عربيات  
مصادر : الجيش الأميركي يعيد الانتشار في بعض قواعده العسكرية داخل العراق

مصادر : الجيش الأميركي يعيد الانتشار في بعض قواعده العسكرية داخل العراق

أكدت مصادر مطلعة للميادين، أن الجيش الأميركي يوزع معداته وينقل جنوده وعدد من آلياته بين قواعد "عين الأسد"، و"كي وان" و"حرير".

وعلى خطٍّ موازٍ، ذكر موقع "بريكينغ ديفانس" الأميركي أنّ الجيش الأميركي يعزز قواته في العراق في أعقاب الهجمات على قواعده.

الموقع أشار إلى أنّ حاملتي الطائرات "إيزنهاور" و"ترومان" تبحران نحو الشرق الأوسط، وقوة كبيرة من المارينز وبطاريات "باتريوت" ستتمركز في العراق.

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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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