أكدت مصادر مطلعة للميادين، أن الجيش الأميركي يوزع معداته وينقل جنوده وعدد من آلياته بين قواعد "عين الأسد"، و"كي وان" و"حرير".

وعلى خطٍّ موازٍ، ذكر موقع "بريكينغ ديفانس" الأميركي أنّ الجيش الأميركي يعزز قواته في العراق في أعقاب الهجمات على قواعده.

الموقع أشار إلى أنّ حاملتي الطائرات "إيزنهاور" و"ترومان" تبحران نحو الشرق الأوسط، وقوة كبيرة من المارينز وبطاريات "باتريوت" ستتمركز في العراق.

عضو السياسي الأعلى يحمل العدوان المسؤولية عن أي حالة إصابة بكورونا في اليمن

حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي تحالف العدوان المسؤولية عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن لسيطرته على الأجواء والمنافذ.



