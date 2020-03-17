تبين الاحصاءات، ان ايران حازت المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في نسبة الشفاء من كورونا، حيث بلغت نسبة المتعافين 32.9 بالمائة من مجموع المصابين.

ان بعد انتشار فايروس كورونا (كوفيد19) في العالم على نطاق واسع، بحيث بلغ عدد المصابين في انحاء العالم 169 ألفا و160 شخصا حتى الآن.

ويتناسب عدد المصابين في أي بلد مع نسبة معاناة هذا البلد من هذا الفايروس؛ فتأتي الصين في المرتبة الأولى بـ80 ألفا و860 مصابا، تليها ايطاليا وايران وكوريا الجنوبية واسبانيا.

والنقطة الملفتة انه رغم مضي عدة اساببيع من انتشار هذا المرض، فإن بعض الدول تمكنت من خفض عدد المصابين في اليوم الواحد، الا ان بعض الدول مازالت تشهد زيادة مطردة في عدد المصابين.

وحسب الدراسة التي قامت بها لجنة دراسة الاوبئة بوزارة الصحة الايرانية، فإنه حتى تاريخ 15 آذار/مارس 2020، تبلغ نسبة الزيادة في عدد المصابين 35 بالمائة في اوروبا يوميا، وفي ايران كانت النسبة في بداية تفشي الفايروس 35 في المائة، وقد انخفضت بمرور الوقت ومن خلال الاجراءات الصحية الى 11.5 بالمائة. فيما تواجه اميركا نسبة زيادة يومية 35 بالمائة، فيما يختلف الامر في اليابان لأن حجم الاختبارات كانت قليلة في هذا البلد.

وفضلا عن زيادة عدد المصابين، تدرس هذه اللجنة عدد المتعافين في هذه الدول، فقد بلغت هذه النسبة في الصين 67.1 بالمائة، فيما حلت ايران في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين، بنسبة تحسن 32.9 بالمائة.

وجاءت ايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية بنسب تحسن 9.1 و8.1 و6.3 بالمائة من التعافي، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على الصعيد العالمي.



