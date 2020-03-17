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رقم الخبر: 278329 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:38 الاقسام: عربيات  
تعليق الرحلات المدنية في كافة مطارات العراق لمدة أسبوع

تعليق الرحلات المدنية في كافة مطارات العراق لمدة أسبوع

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الإثنين، تعليق الرحلات الجوية في العراق من يوم 17 ولغاية 24 اذار/مارس الجاري في إطار منع تفاقم الأزمة الوبائية ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الطيار دريد يحيى جاسم، الاثنين، في بيان له، انه "تقرر تعليق الرحلات الجوية في البلاد ابتداء من يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساءً الموافق 17 آذار ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار 2020 باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية".

وأضاف، ان "قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تأتي ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية مواطنيننا وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأكد جاسم ان "القرار جاء إستناداً لمقررات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبحضور المعنيين وممثل عن منظمة الصحة العالمية".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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