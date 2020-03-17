بعث المدير العام لمنظمة السياحة الدولية "زوراب بولو لیکاشفيلی" رسالة الى وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "علي اصغر مونسان"، مؤكدا فيها ضرورة التعاون والتضامن الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

واشار لیکاشفيلی الى اجتماعه بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدرو ادانوم" في جنيف حيث تتخذ الاخيرة مقرا رئيسيا لها؛ مبينا ان الجانبين توصلا الى اتفاقات في مجال الرد على تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وفيما اكد ان جميع الدول والمجتمعات معرضة لخطر انتشار فيروس كورونا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الى التضامن والتنسيق الدوليين من اجل احتواء هذا الوباء.

وافاد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، اليوم الاثنين وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين بلغ 14991 شخصا والوفيات 853 حالة، وان اجمالي المتعافين 4 الاف و996 شخصا.