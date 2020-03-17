اكد رئيس جمعية الصداقة الروسية الايرانية والاستاذ الجامعي الكساندر باليشوك بان خبرات الكوادر الطبية الايرانية ستكون مؤثرة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الاثنين، قال بالشوك الذي زار ايران مرارا وله علاقات مع الكثير من الخبراء والاساتذة والاطباء الايرانيين: ان النظام الصحي والطبي الايراني في وضع جيد وان خبرات الكوادر الطبية الايرانية ستكون مؤثرة بالتاكيد في السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

واكد ضرورة تكاتف الجميع للتغلب على هذا الفيروس، داعيا للالتزام بالشروط والتوجيهات الصحية للحد من تفشيه وقال، انه لو كانت المبادئ الطبية قد اخذت بجدية في مختلف الدول وتم فرض الحجر الصحي على المصابين في وقت المناسب لما شهدنا اليوم تفشي الفيروس بهذا المستوى الشامل في العالم.

واعرب باليشوك عن اعتقاده بان الحكومة الايرانية يمكنها في هذه الظروف استخدام الوحدات العسكرية والامنية للحيلولة دون تنقل المواطنين بلا مبرر في المدن وتخلية الاماكن العامة كاجراء مهم جدا.