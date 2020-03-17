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رقم الخبر: 278326 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:22 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس روحاني يفتتح طريقا سريعا جديدا بين طهران وكرج

الرئيس روحاني يفتتح طريقا سريعا جديدا بين طهران وكرج

افتتح الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الثلاثاء الجزئين الاخيرين (الثاني والثالث) من مشروع طريق سريع يربط بين العاصمة طهران ومدينة كرج مركز محافظة البرز الواقعة غربها.

وبافتتاح هذين الجزئين يكون الطريق قد اكتمل واصبح جاهزا بعد ان كان الجزء الاول منه قد افتتح من قبل.

وهذا الطريق السريع البالغ طوله 14.6 كم كان قد افتتح الجزء الاول منه بطول 5 كم قبل 6 اعوام فيما يبلغ طول الجزئين الثاني والثالث منه 5.1 كم و 4.5 كم على التوالي.

ويعد هذا الطريق السريع رابع طريق يربط بين طهران وكرج ومن شانه تخفيف حدة الزحام المروري بين المدينتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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