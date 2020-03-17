أكد الرئيس حسن روحاني، ان هذه الايام الصعبة ستمضي وسيزاح هذا الهم، وسنعبر هذه المرحلة بمساعدة الشعب وهمة الكادر الصحي في البلاد.

وتطرق الرئيس روحاني الى الجانب الروحي والمعنوي في مواجهة كورونا وقال : ان الابتعاد الجسدي هذه الايام عن العتبات المقدسة والاماكن المباركة بسبب الاحتياطات الصحية جعل القلوب اقرب الى هذه الاماكن اكثر من اي وقت مضى، مضيفا أن يوم النوروز وهو اليوم من الاول من العام الايراني الجديد سيكون باسم الامام موسى بن جعفر عليه السلام.

من جهة اخرى تحدث الرئيس روحاني عن اهمية الطريق السريع الذي افتتحه اليوم بين طهران ومدينة كرج وقال ان الجزء الثالث والاخير من الطريق وطوله 17 كم سينجز خلال الاشهر القادمة.

وفي جانب اخر من تصريحه، اشار الرئيس روحاني الى انه تم خلال الفترة الاخيرة افتتاح 3 مشاريع مهمة للغاية، الاول مترو مدينة هشتكرد الذي يتصل بالمترو الواصل بين كرج وطهران، والثاني هو الطريق السريع بين طهران و شمال ايران، والثالث هو هذا الطريق السريع الرابط بين طهران وكرج مركز محافظة البرز.

واعتبر الطريق السريع بين طهران وشمال ايران بانه يبين قدرة ايران وكفاءة المهندسين الايرانيين في انشاء الطرق وحفر والانفاق وبناء الجسور وقال، ان الـ 32 كم من هذا الطريق الذي اختصر مسافة 90 كم بين طهران وشمال ايران كله جسور وانفاق مما يبين كفاءة المهندسين الايرانيين وهو امر بالغ الاهمية.