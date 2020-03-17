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رقم الخبر: 278324 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:16 الاقسام: محليات  
وزير الاتصالات الايراني يعلن تقديم تسهيلات للشركات المعرفية المتضررة من تفشي كورونا

وزير الاتصالات الايراني يعلن تقديم تسهيلات للشركات المعرفية المتضررة من تفشي كورونا

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي عن تقديم تسهيلات وقروض ميسرة للشركات المعرفية لدعمها على مواجهة الظروف الصعبة الراهنة الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: ان بعض الاعمال الانترنتية اصابها الركود مع تفشي فيروس كورونا واضطرت الى انهاء عقود بعض العاملين فيها.

واضاف: ان وزارة الاتصابات وصندوق الابداع سيبادران لمنح هذه الشركات قروضا ميسرة بغية توفير السيولة النقدية كي توقف عملية انهاء عقود بعض العاملين فيها.

واوضح بان منظمة الضمان الاجتماعي ومؤسسة الضرائب قد اخذت بنظر الاعتبار توفير تسهيلات لهذه الشركات ايضا.

وتفيد التقارير بان تفشي فيروس كورونا في البلاد ادى الى انخفاض شديد في الاعمال الانترنتية وبالتالي انهاء عقود بعض العاملين في الشركات العاملة في هذا المجال او اعلانها الافلاس.

 

 
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