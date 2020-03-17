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رقم الخبر: 278322 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 10:08 الاقسام: محليات  
مسؤول بدائرة الرئاسة: ايران لم تتجاوز ذروة انتشار كورونا اطلاقا
ردا على الاعلام الغربي؛

مسؤول بدائرة الرئاسة: ايران لم تتجاوز ذروة انتشار كورونا اطلاقا

اكد رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين اشنا": ان ايران لم تتخط اطلاقا ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ مفندا ما زعمته وسائل اعلام غربية ناطقة باللغة الفارسية حول تصريحات الرئيس روحاني في هذا الخصوص امس.

واوضح اشنا في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر : ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني استدل خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بتقارير وزارة الصحة واللجنة الوطنية والسيناريوهات المختلفة حول العلاقة بين نسبة الاجراءات وزمان العبور من مرحلة الذروة، ليصف هذه الاجراءات بانها تبعث على الامل.

وكانت وسائل اعلام غربية ناطقة باللغة الفارسية، ادعت امس الاثنين ان "الرئيس الايراني اعلن خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بان ايران تخطت مرحلة الذروة لتفشي هذا المرض"؛ وهو ما تم نفيه على لسان مسؤولي البلاد.

وافاد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، امس الاثنين وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر الاثنين 14991 شخصا والوفيات 853 حالة، وان اجمالي المتعافين 4 الاف و996 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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