وفي مقال نشرته على صحيفة بوليتيكن الدنماركية تحت عنوان "تداعيات الحظر الأميركي الجائر على مكافحة إيران لفيروس كورونا"، كتبت نادي بور، ان تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم أدى الى تجنيد الدول جميع ما لديها من إمكانيات لمكافحة هذا الوباء على الصعيدين الوطني والدولي، فيما باتت إيران تعاني من مشكلات عديدة في هذا الصدد بفعل الحظر الجائر المفروض عليها من قبل أميركا وذلك على الرغم من امتلاكها لنظام صحي وعلاجي قويم ومتطور.

وتابعت: "على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بعدم حظر الأدوية والمواد الغذائية، الا أن الحظر المفروض عرقل وبشدة وصول إيران إلى السلع الأجنبية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، مما قوض جهود إيران في مكافحة كورونا.

وأشارت السفيرة الإيرانية الى تجاهل مطالب السلطات الإيرانية للحصول على إمدادات طبية من دول العالم بسبب الحظر ومخاوف الدول من الانتقام الأمريكي، وأكدت: ان فرض القيود على الحصول على السلع الأساسية كالأدوية والغذاء يشكل انتهاكا سافرا لللقانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تتجاهل فقط أمر المحكمة المؤقت الذي يؤكد على الإلغاء الفوري لأي عقبات أمام تصدير الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى إيران، ولكنها قامت بتصعيد الحظر.

ووصفت نادي بور التزام الصمت أمام هذه الاجراءات الأميركية السياسية بالـ"كارثي"؛ داعية المجتمع الدولي الى مراجعة ضميره، وابداء موقف واضح من البلطجة الأميركية واستغلال قدراتها الاقتصادية أداة لممارسة الضغط على الآخرين بمن فيهم ابناء الشعب الإيراني.