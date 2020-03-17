وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية انه في سياق الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمواجهة فيروس كورونا، ارسلت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) شحنة ثالثة من المساعدات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية

وتتضمن مساعدات اليونيسف بالإضافة إلى الإمدادات الطبية، ارشادات توجيهية باللغة الفارسية لحماية الأطفال ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا وإيجاد بيئة آمنة للأطفال في المنزل في حالة تفشي مرض كورونا في المجتمع.

كما وصلت الى ايران امس الاثنين شحنتان من المساعدات الصحية والعلاجية من اوزبكستان والامارات لمواجهة فيروس كورونا.

الإمارات تسلم إيران مساعداتها الدوائية لمكافحة كورونا

أفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، ان دولة الإمارات سلمت بعد ظهر امس الإثنين مساعداتها الصحية والدوائية الى إيران بما في ذلك كميات من المستلزمات الصحية والمعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على متن طائرتين إماراتيتين من أبوظبي.

كما أرسلت أوزبكستان صباح اليوم الإثنين مساعداتها الصحية والعلاجية الى إيران في هذا الصدد على متن طائرة أوزبكية.



