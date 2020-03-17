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رقم الخبر: 278317 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية الايراني يدعو وسائل الاعلام للعمل بقوة في مسار مكافحة كورونا

وزير الداخلية الايراني يدعو وسائل الاعلام للعمل بقوة في مسار مكافحة كورونا

دعا وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي وسائل الاعلام للعمل بقوة في مسار مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي حديثه خلال اجتماع لجنة الاعلام والدعاية الاقتصادية في البلاد امس الاثنين، اكد رحماني فضلي بانه لو جرى العمل بضعف في مجال الاقناع فان الاخبار غير الصحيحة والاشاعات ستؤثر في اوساط المجتمع وقال، انه على وسائل الاعلام العمل بقوة في هذا المسار.

واكد بان العمل الاعلامي يجب ان ياخذ عدة امور بنظر الاعتبار في مقدمها تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة والشفافة وان لا يفسح اي مجال لاستغلال الاوضاع ويحول دون اي تنافضات في الارقام والاحصائيات.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مشاركة الشعب في الاجراءات المتخذة للسيطرة على فيروس كورونا واضاف، انه وفيما يتعلق بالسيطرة على مداخل ومخارج المدن جاءت كل المؤسسات المعنية الى الساحة الا ان نجاح المشروع يستلزم تعاونا حقيقيا من قبل المواطنين.

واشاد بجهود القوات المسلحة التي جاءت الى الساحة كما في حوادث السيول والزلازل السابقة التي مرت على البلاد وقال، ان القوات المسلحة متواجدة في الساحة بقوة بتوفيرها عدة الاف من الاسرة وكميات كبيرة من الادوية والمشاركة في مختلف ابعاد العلاج والكثير من القضايا الاخرى.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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