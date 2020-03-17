وفي حديثه خلال اجتماع لجنة الاعلام والدعاية الاقتصادية في البلاد امس الاثنين، اكد رحماني فضلي بانه لو جرى العمل بضعف في مجال الاقناع فان الاخبار غير الصحيحة والاشاعات ستؤثر في اوساط المجتمع وقال، انه على وسائل الاعلام العمل بقوة في هذا المسار.

واكد بان العمل الاعلامي يجب ان ياخذ عدة امور بنظر الاعتبار في مقدمها تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة والشفافة وان لا يفسح اي مجال لاستغلال الاوضاع ويحول دون اي تنافضات في الارقام والاحصائيات.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مشاركة الشعب في الاجراءات المتخذة للسيطرة على فيروس كورونا واضاف، انه وفيما يتعلق بالسيطرة على مداخل ومخارج المدن جاءت كل المؤسسات المعنية الى الساحة الا ان نجاح المشروع يستلزم تعاونا حقيقيا من قبل المواطنين.

واشاد بجهود القوات المسلحة التي جاءت الى الساحة كما في حوادث السيول والزلازل السابقة التي مرت على البلاد وقال، ان القوات المسلحة متواجدة في الساحة بقوة بتوفيرها عدة الاف من الاسرة وكميات كبيرة من الادوية والمشاركة في مختلف ابعاد العلاج والكثير من القضايا الاخرى.