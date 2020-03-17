دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بريطانيا لعدم مواكبة الحظر الأميركي ضد الشعب الايراني، وفقا لالتزامات الاتفاق النووي وكذلك من حيث الاعتبارات الانسانية.

وخلال اتصال هاتفي جرى مساء الاثنين تبادل ظريف ونظيره البريطاني دومينيك راب، وجهات النظر بشأن آخر التطورات حول تفشي فيروس كورونا في ايران والعالم، والحظر الاميركي الأحادي والاتفاق النووي والقضايا القنصلية الثنائية فضلا عن التطورات الاقليمية.

واعرب ظريف عن تقديره للمساعدات المرسلة من قبل الاتحاد الاوروبي وخاصة الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) الى ايران لمواجهة فيروس كورونا، ووصف الحظر الاميركي الأحادي غير القانوني بأنه يشكل عقبة امام مكافحة هذا الوباء العالمي، داعيا بريطانيا في هذه الظروف، لعدم مواكبة الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني وفقا لالتزامات الاتفاق النووي وكذلك من حيث الاعتبارات الانسانية.

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكرواتي

ظريف يدعو الاتحاد الاوروبي لعدم الالتزام بالحظر الاميركي الظالم واللاشرعي

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاتحاد الاوروبي لعدم الالتزام بالحظر الاميركي الاحادي والظالم واللاشرعي

.

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها، ان ذلك جاء في اتصال هاتفي مساء الاثنين للوزير ظريف مع نظيره الكرواتي غردان غيرليتش رادمان، تباحثا خلاله حول احدث التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد في ايران والعالم.

واشاد وزير الخارجية الايراني بموقف كرواتيا المتضامن والمتعاطف مع ايران، مؤكدا ضرورة عدم التزام الاتحاد الاوروبي بالحظر الاميركي اللاشرعي والاحادي، باعتباره ليس فقط مسؤولية في اطار الاتفاق النووي بل ايضا للحيلولة دون وفاة الابرياء جراء الحظر الاميركي الظالم.

بدوره اعلن وزير الخارجية الكرواتي تضامنه مع الحكومة والشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا المستجد الشامل والخطير، معربا عن تعاطفه مع اسر الضحايا.

يذكر ان كرواتيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وتفيد احدث احصائية حول فيروس كورونا في ايران بان عدد المصابين بلغ حتى اليوم الاثنين 14 الفا و 991 والمتعافين 4 الاف و 996 والمتوفين 853 شخصا.