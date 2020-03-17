صرح رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، "ان الاحصائيات والتقارير تكشف أن عملية مكافحة وباء كورونا في البلاد واعدة، الا انني أنصح أبناء الشعب بالبقاء في المنازل للقضاء على هذا الفيروس".

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين، دعا روحاني مختلف شرائح المجتمع الى عدم مغادرة المنازل مهما أمكن والالتزام بجميع التوصيات الصحية الى أقصى حد ممكن.

ونوه بالتعبئة الشعبية العامة والجهود الجماعية التي بدأت في البلاد للقضاء على هذا الفيروس الخطير؛ مؤكدا مواصلتها.

وأشاد رئيس الجمهورية بجميع الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد لجهودهم الحثيثة في مكافحة انتشار فيروس كورونا ولفت الى ان وزارتي الصحة والداخلية أنجزا تنسيقا بينهما لاجراء فحص شامل في جميع منافذ المدن اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

روحاني يؤكد احتواء كورونا بمساعدة المواطنين والامتثال الصارم لجميع البروتوكولات الصحية

اكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني ضرورة السيطرة على وتيرة تفشي فيروس كورونا على وجه السرعة بمساعدة المواطنين والامتثال للبروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات

.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) امس الاثنين تلقى رئيس الجمهورية تقارير تفصيلية عن الاجراءات المتخذة في سياق تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، وأكد ضرورة تكثيف جهود المسؤولين في جميع القطاعات بالمحافظة لتعبئة جميع الإمكانيات والقوى بما فيها القوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين والحد من تفشي الوباء على نطاق واسع.

وأعرب روحاني عن ارتياحه حيال التعاطف والتعاون القائمين بين أهالي محافظة خراسان الرضوية والسلطات المحلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المحافظة، ومشاركة جميع الشرائح بمن فيهم رجال الدين والعلماء، وسدانة الروضة الرضوية المقدسة، ومنظمات المجتمع المدني، والففئات المهنية المختلفة، والقوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي بالمحافظة.

وأشاد بالجهود المتفانية والخدمات الجليلة التي قدمتها الكوادرالطبية والتمريضية في مستشفيات محافظة خراسان الرضوية.

وأكد روحاني أهمية فرض القيود على التنقل في بعض مناطق المحافظة واتخاذ تدابير مسبقة في هذا الصدد وفي إطار السياسات والخطط المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للسيطرة على تفشي الوباء.