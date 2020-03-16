أعلنت السعودية، احتجاز 298 مسؤولاً في المملكة، من بينهم ضباط بالجيش والشرطة، للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات. وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية على تويتر "تم إيقاف 298 شخصاً... لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلّت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري". وأضافت أنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن "إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون في التحقيقات 379 مليون ريال أي أكثر من مئة مليون دولار". ومن بين المحتجزين 8 من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم "تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية ب‍وزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015".