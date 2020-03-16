وخلال مناظرة ثنائيّة في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطيّ، شدّد بايدن على ضرورة إعلان الحرب على الفيروس، والقيام بما هو أكثر بكثير ممّا فعله ترامب، من مثل اللجوء إلى الجيش القادر على بناء مستشفيات مؤقّتة. من جهته، اتّهم ساندرز ترامب بتقويض عمل الخبراء. وتعهّد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الطامح للفوز بترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، باختيار امرأة نائباً له إذا فاز بترشيح الحزب. وقال بايدن في المناظرة الرئاسية الحادية عشرة للحزب الديمقراطي التي واجه بها منافسة بيرني ساندرز، إن حكومته، في حال فوزه، "ستعكس حال البلاد"، وإنه سيقوم بترشيح امرأة لتكون نائباً له، مشيراً إلى "وجود عدد من النساء المؤهلات للاضطلاع بالرئاسة". وتواجَه المتنافسان الديمقراطيان بايدن وساندرز، المتصدر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء أمس الأحد، في أول مناظرة تلفزيونية ثنائية بينهما على مسرح "سي إن إن" الإخبارية الأميركية في واشنطن، من دون جمهور، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وقال ساندرز، البالغ من العمر 78 عاماً، خلال مناظرة تلفزيونية مع بايدن أمس الأحد في واشنطن: "أنا شخصياً أمتنع عن المصافحة. لم أصافح جو". وأضاف: "أتوخى أقصى درجات الحذر في التعامل مع الناس، وأستخدم الكثير من الصابون والسوائل المطهرة لليد.. الحمد لله، ليس لدي أي أعراض للمرض، وأنا شاكر جداً لذلك". وأعلن ساندرز الأربعاء أنّه باقٍ في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية، على الرّغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكّداً أنّه يعتزم "فعل كلّ شيء" لهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل