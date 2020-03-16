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رقم الخبر: 278311 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 19:15 الاقسام: دوليات  
"الصحة العالمية" : الصين هي الأقرب لإنتاج لقاح مضاد لـ"كورونا"

"الصحة العالمية" : الصين هي الأقرب لإنتاج لقاح مضاد لـ"كورونا"

أكدت منظمة الصحة العالمية أن "واشنطن ليست الوحيدة التي تجري تجارب على لقاحات لفيروس كورنا المستجد".

وأضافت أن "هناك 30 دولة حول العالم تقوم بتجارب لقاحات وعلاجات للفيروس"، مشيرة إلى أنها "ترى أن الصين هي الأقرب لانتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وستجري الاختبارات قريباً". وحثّت المنظمة الجميع على "العمل معاً لمواجهة هذا الوباء"، مؤكدة أنها "تعمل مع الجميع". وفي سياق متصل، أفادت الانباء حول إصابة أحد موظفي منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا. وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شانغهاي عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح يعمل عليه علماء محليون لمحاربة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه من المفترض بدء اختباراته السريرية في أواسط نيسان/ أبريل القادم. ولا تزال دول العالم تحاول الحد من انتشار تفشي كورونا ومحاصرة انتشاره.

 
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مصدر الخبر: الميادين
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