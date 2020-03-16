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رقم الخبر: 278309 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 19:16 الاقسام: اقتصاد  
قيمة التجارة الخارجية للبلاد تبلغ 80 مليار دولار

قيمة التجارة الخارجية للبلاد تبلغ 80 مليار دولار

بلغت قيمة صادرات البلاد فی العام الایرانی الجاري 38 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستيراد نحو 40 مليار دولار.

وتشير الاحصاءات الجمارك الايرانية الی ان حجم صادرات السلع غير النفطية للبلاد بلغ خلال العام الجاری (بدأ في 20 مارس 2019)، 125 مليون طن بقيمة 38.5 مليار دولار حيث شهد نموا بنسبة 17.61 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي , وازداد حجم استيراد السلع خلال هذه الفترة الى 32 مليون طن بقيمة 40 مليار دولار. ووفقا للتقرير، بلغت قيمه الصادرات الايرانية الى كل من الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان ۲.۱۴۳ مليار دولار . كما استوردت إيران خلال هذه الفترة ما قيمته۱۰.۱۰۶ مليار دولار من البضائع من الصين و۷.۹۴۲ مليار دولار من الامارات و۴.۶۵۸ مليار دولار من تركيا و ۳.۴۲۵ مليار دولار من الهند و ۱.۹۱۹ مليار دولار من المانيا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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