|رقم الخبر: 278308
|تاريخ النشر: آذار 16, 2020
|الوقت: 19:16
|الاقسام: رياضة
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الكرة الخماسية الايرانية لازالت تتصدر المنتخبات الآسيوية
احتلت كرة القدم الخماسية الايرانية المركز السادس عالميا والأول آسيويا في أحدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية الصادر عن الفيفا .
وفي احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية للفيفا، احتلت إيران بـ 1603 نقطة، المركز السادس عالميا، أعلى من منتخبي كازاخستان وايطاليا والاول آسيويا. وجاءت المراكز الخمسة الاولي عالميا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: البرازيل، اسبانيا، الارجنتين، وروسيا والبرتغال وايران.
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