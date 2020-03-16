وفي احدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الخماسية للفيفا، احتلت إيران بـ 1603 نقطة، المركز السادس عالميا، أعلى من منتخبي كازاخستان وايطاليا والاول آسيويا. وجاءت المراكز الخمسة الاولي عالميا بتصنيف كرة القدم الخماسية كالتالي: البرازيل، اسبانيا، الارجنتين، وروسيا والبرتغال وايران.