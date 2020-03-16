واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1053 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 14 الفا و و991 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4996 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 853 شخصا.