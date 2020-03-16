|رقم الخبر: 278307
|تاريخ النشر: آذار 16, 2020
|الوقت: 19:17
|الاقسام: محليات
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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 853
اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 14991 والمتوفين 853 والمتعافين 4 الاف و996.
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1053 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 14 الفا و و991 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4996 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 853 شخصا.
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