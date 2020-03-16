  • الإثنين ٢١ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278307 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 853

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 853

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 14991 والمتوفين 853 والمتعافين 4 الاف و996.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1053 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 14 الفا و و991 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4996 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 129 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 853 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0623 sec