  • الإثنين ٢١ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278306 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: محليات  
الحظر الأمريكي يحد من قدرة إيران على محاربة كورونا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:

الحظر الأمريكي يحد من قدرة إيران على محاربة كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على الحظر الأمريكي للأدوية على الشعب الإيراني، أن الحظر الأمريكي قد حد من قدرة إيران على مكافحة كورونا.

في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين، أشار " جانغ شوانج" إلى الحظر الأمريكي على الشعب الإيراني، معتبرها عقوبات أحادية وغير إنسانية، وقال إن الحكومة والشعب الإيراني، يكافحان انتشار فيروس كورونا، وان هذه العقوبات تبطئ بشكل خطير من مكافحة الوباء وتؤثر سلبا على إرسال المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إيران. وقال إن الصين تريد من الولايات المتحدة ودول أخرى رفع العقوبات عن إيران في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن التدخل في جهود إيران لاحتواء كورونا والسيطرة عليه، وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الإيراني وسبل العيش الأساسية للشعب. وأشار جانغ إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا لمكافحة انتشار كورونا في إيران، وهي على اتصال وثيق بطهران ، حيث زودت الصين إيران بالمواد اللازمة مثل اجهزة اختبار كورونا، و فريق من خبراء الصليب الأحمر ارسلتهم لمساعدة إيران ، وسنستمر في تقديم أفضل مساعداتنا بناء على احتياجات إيران. ودعا المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الصيني في الختام، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع إيران للسيطرة على تفشي كورونا وحماية الأمن العام العالمي والإقليمي بشكل مشترك.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0647 sec