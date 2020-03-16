في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين، أشار " جانغ شوانج" إلى الحظر الأمريكي على الشعب الإيراني، معتبرها عقوبات أحادية وغير إنسانية، وقال إن الحكومة والشعب الإيراني، يكافحان انتشار فيروس كورونا، وان هذه العقوبات تبطئ بشكل خطير من مكافحة الوباء وتؤثر سلبا على إرسال المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إيران. وقال إن الصين تريد من الولايات المتحدة ودول أخرى رفع العقوبات عن إيران في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن التدخل في جهود إيران لاحتواء كورونا والسيطرة عليه، وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الإيراني وسبل العيش الأساسية للشعب. وأشار جانغ إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا لمكافحة انتشار كورونا في إيران، وهي على اتصال وثيق بطهران ، حيث زودت الصين إيران بالمواد اللازمة مثل اجهزة اختبار كورونا، و فريق من خبراء الصليب الأحمر ارسلتهم لمساعدة إيران ، وسنستمر في تقديم أفضل مساعداتنا بناء على احتياجات إيران. ودعا المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الصيني في الختام، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع إيران للسيطرة على تفشي كورونا وحماية الأمن العام العالمي والإقليمي بشكل مشترك.