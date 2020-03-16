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رقم الخبر: 278305 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
غذاء المستقبل..زراعة الكينوا في محافظة سيستان وبلوجستان

غذاء المستقبل..زراعة الكينوا في محافظة سيستان وبلوجستان

تم تخصيص 5 هكتارات من الأراضي الزراعية في مدينة بمبور الواقعة في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان، لزراعة الكينوا "Quinoa" في العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020).

وتعد الكينوا أحد أنواع الحبوب الصالحة للأكل ويوجد عدة أنواع منها، لكن أكثرها شيوعاً هي الحبوب ذات اللون الأسود والأحمر والأبيض. وقد حظيت حبوب الكينوا منذ ثمانينيات القرن العشرين بانتشار عالمي واسع نظراً لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية الكثيرة. وتعتبر الكينوا من الحبوب الكاملة التي يمكنها أن توفر الألياف والمعادن والفيتامينات الأساسية لجسم الإنسان بكميات جيدة، الأمر الذي يساعدنا على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم. ونظراً لخلوها من الغلوتين فهي تناسب المصابين بالحساسية تجاه الغلوتين واللاكتوز في حليب البقر ومرضى الداء الزلاقي أو المعروف بالسيلياك. وتحوي الكينوا على مجموعة فيتامينات: B1،B2 ،B ،B ،E، ومعادن، كالزنك، الفوسفور، المغنيزيوم، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم.كما يحتوي على 6 غرامات من البروتينات الكاملة التي تضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية للجسم، ويحتوي على الأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوليك وحمض ألفا-لينولينيك وأحماض أوميغا-3.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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