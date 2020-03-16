وتعد الكينوا أحد أنواع الحبوب الصالحة للأكل ويوجد عدة أنواع منها، لكن أكثرها شيوعاً هي الحبوب ذات اللون الأسود والأحمر والأبيض. وقد حظيت حبوب الكينوا منذ ثمانينيات القرن العشرين بانتشار عالمي واسع نظراً لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية الكثيرة. وتعتبر الكينوا من الحبوب الكاملة التي يمكنها أن توفر الألياف والمعادن والفيتامينات الأساسية لجسم الإنسان بكميات جيدة، الأمر الذي يساعدنا على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم. ونظراً لخلوها من الغلوتين فهي تناسب المصابين بالحساسية تجاه الغلوتين واللاكتوز في حليب البقر ومرضى الداء الزلاقي أو المعروف بالسيلياك. وتحوي الكينوا على مجموعة فيتامينات: B1،B2 ،B ،B ،E، ومعادن، كالزنك، الفوسفور، المغنيزيوم، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم.كما يحتوي على 6 غرامات من البروتينات الكاملة التي تضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية للجسم، ويحتوي على الأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوليك وحمض ألفا-لينولينيك وأحماض أوميغا-3.