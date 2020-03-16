|رقم الخبر: 278303
|تاريخ النشر: آذار 16, 2020
|الوقت: 13:09
|الاقسام: اقتصاد
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خلال11 اشهر..ايران تصدر 5.2 مليار دولار من المحاصيل الزراعية
اعلن مساعد التخطيط في وزارة الزراعة الايرانية "شاهرخ شجري" عن تصدير 6ملايين و 348 الف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 5 مليارات و 205 مليون دولار وذلك خلال الاشهر الـ 11 الماضية.
واشار شجري الى ما تم تصديره خلال هذه الفترة وقال: تم تصدير 728 الف طن من البطيخ و 606 الف طن من التفاح و 496 الف طن من الطماطم و 796 الف طن من المحاصيل الاخرى. كما تم تصدير فستق بقيمة 822 مليون دولار. واضاف: خلال الاشهر الـ 11 الماضية تم تصدير 6ملايين و 348 الف طن من المنتجات الزراعية بقيمة خمسة مليارات و 205 مليون دولار.
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