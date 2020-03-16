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رقم الخبر: 278303 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: اقتصاد  
خلال11 اشهر..ايران تصدر 5.2 مليار دولار من المحاصيل الزراعية

خلال11 اشهر..ايران تصدر 5.2 مليار دولار من المحاصيل الزراعية

اعلن مساعد التخطيط في وزارة الزراعة الايرانية "شاهرخ شجري" عن تصدير 6ملايين و 348 الف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 5 مليارات و 205 مليون دولار وذلك خلال الاشهر الـ 11 الماضية.

واشار شجري الى ما تم تصديره خلال هذه الفترة وقال: تم تصدير 728 الف طن من البطيخ و 606 الف طن من التفاح و 496 الف طن من الطماطم و 796 الف طن من المحاصيل الاخرى. كما تم تصدير فستق بقيمة 822 مليون دولار. واضاف: خلال الاشهر الـ 11 الماضية تم تصدير 6ملايين و 348 الف طن من المنتجات الزراعية بقيمة خمسة مليارات و 205 مليون دولار.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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