واشار شجري الى ما تم تصديره خلال هذه الفترة وقال: تم تصدير 728 الف طن من البطيخ و 606 الف طن من التفاح و 496 الف طن من الطماطم و 796 الف طن من المحاصيل الاخرى. كما تم تصدير فستق بقيمة 822 مليون دولار. واضاف: خلال الاشهر الـ 11 الماضية تم تصدير 6ملايين و 348 الف طن من المنتجات الزراعية بقيمة خمسة مليارات و 205 مليون دولار.