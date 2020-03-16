|رقم الخبر: 278302
|تاريخ النشر: آذار 16, 2020
|الوقت: 13:10
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير مايزيد عن 22 مليون طن من السلع غير النفطية عبر جمارك محافظة بوشهر
قال المشرف على جمارك محافظة بوشهر "بهروز قره بيكي" انه تم تصدير 22 مليون و 30 الف طن من السلع غير النفطية عبر جمارك المحافظة فی العام الجاری ( ینتهی فی 20 مارس 2020).
واضاف قره بيكي امس الاحد، انه وخلال هذه الفترة بلغت قيمة صادرات السلع غیر النفطیة سبعة مليارات و 151 مليون دولار مسجلة بذلك زيادة بمقدار 20% عن مثيلتهامن العام السابق . وبين قره بيكي انه تم تصدير 23 مليون و 19 الف طن من السلع والسوائل الغازية. و تتوزع السلع المصدرة بين منتجات البتروكيماويات والسوائل الغازية والمواد المعدنية والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية
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