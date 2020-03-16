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رقم الخبر: 278302 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: اقتصاد  
تصدير مايزيد عن 22 مليون طن من السلع غير النفطية عبر جمارك محافظة بوشهر

تصدير مايزيد عن 22 مليون طن من السلع غير النفطية عبر جمارك محافظة بوشهر

قال المشرف على جمارك محافظة بوشهر "بهروز قره بيكي" انه تم تصدير 22 مليون و 30 الف طن من السلع غير النفطية عبر جمارك المحافظة فی العام الجاری ( ینتهی فی 20 مارس 2020).

واضاف قره بيكي امس الاحد، انه وخلال هذه الفترة بلغت قيمة صادرات السلع غیر النفطیة سبعة مليارات و 151 مليون دولار مسجلة بذلك زيادة بمقدار 20% عن مثيلتهامن العام السابق . وبين قره بيكي انه تم تصدير 23 مليون و 19 الف طن من السلع والسوائل الغازية. و تتوزع السلع المصدرة بين منتجات البتروكيماويات والسوائل الغازية والمواد المعدنية والثروة السمكية والمحاصيل الزراعية

 
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مصدر الخبر: ارنا
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