تصدير مايزيد عن 22 مليون طن من السلع غير النفطية عبر جمارك محافظة بوشهر قال المشرف على جمارك محافظة بوشهر "بهروز قره بيكي" انه تم تصدير 22 مليون و 30 الف طن من السلع غير النفطية عبر جمارك المحافظة فی العام الجاری ( ینتهی فی 20 مارس 2020).