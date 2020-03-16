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رقم الخبر: 278300 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:01 الاقسام: محليات  
ضبط أكثر من 95 طنا من المخدرات خلال العام الايراني الجاري

ضبط أكثر من 95 طنا من المخدرات خلال العام الايراني الجاري

أعلن قائد قوات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن ضبط حرس الحدود الغيارى، أكثر من 95 طنا من انواع المخدرات خلال العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس).

وبحسب بيان صحفي للشرطة اليوم الاثنين، قال العميد قاسم رضائي، إن قوات حرس الحدود اتخذت إجراءات فعالة عبر الحدود من خلال المراقبة الاستخباراتية وتكثيف جهودها لمكافحة أي تهريب للمخدرات. وأشار إلى مشكلة المخدرات على الحدود وطرق عبور المخدرات من الحدود الشرقية والجنوب الشرقية والجنوبية للبلاد، وأضاف: إن الإجراءات التي تتخذها قوات حرس الحدود في مواجهة ومكافحة تجار المخدرات تتمثل في الاشتباك مع عصابات التهريب واعتقال عناصرها ومصادرة المركبات والمخدرات. وأشار قائد شرطة الحدود إلى العمليات الناجحة التي نفذتها قوات حرس الحدود هذا العام في مجال مراقبة الشريط الحدودي، موضحا ان هذه العمليات اسفرت عن اعتقال 713 مهربا وضبط 270 سيارة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وأشار العميد رضائي إلى أن حرس الحدود نجحوا هذا العام في ضبط 95 طنا و 967 كيلوغرام من المخدرات والتي شملت 78 طنا و477 كغم من الأفيون و 8 أطنان و 108 كيلوغرام من الحشيش و3 اطنان و757 كيلوغرام من المورفين و 2 طن و 780 كيلوغرام من حبوب الهلوسة وطن واحد و780 كغم من الهيروئين و طن و468 كغم من انواع المخدرات الاخرى لتسجل هذه الكميات زيادة بنسبة 66 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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