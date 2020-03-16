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رقم الخبر: 278299 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: محليات  
خطوة إنسانية لشركة ماهان لنقل الرعايا الهنود من إيران الى بلادهم

خطوة إنسانية لشركة ماهان لنقل الرعايا الهنود من إيران الى بلادهم

أعلنت شركة ماهان للطيران، في رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الشركة مستعدة لنقل الرعايا الهنود من إيران الى بلدهم في خطوة إنسانية محضة بعيدا عن اي مصلحة تجارية .

وافادت وكالة "اي ان آي" للانباء الهندية نقلا عن رئيس شركة ماهان، الذي اقترح النقل الآمن لجميع الرعايا الهنود في إيران إلى وطنهم في خطوة إنسانية محضة بعيدا عن اي مصلحة تجارية. في حسابه على تويتر صباح الاثنين، كتب وزير الخارجية الهندي "إس جاشاركار": تم نقل المجموعة الرابعة التي تضم 53 شخصا إلى الهند من طهران وشيراز، وقد تم حتى الآن نقل 389 هنديا من إيران إلى الهند. كما شكر وزير الخارجية الهندي السلطات الإيرانية على تعاونها لنقل المواطنين الهنود إلى بلادهم. وفقا للإحصاءات الحكومية في الهند، فقد ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 107 اشخاص. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي البؤرة الجديدة لتفشي كورونا، وقد اصاب الفيروس حتى الآن حوالي 170 الف شخص، كما تعافى حوالي 78 الف منهم.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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