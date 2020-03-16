أرسلت أوزباكستان مساعدات إنسانية إلى إيران على متن طائرة صباح اليوم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووصلت المساعدات الإنسانية الأوزبكية لإيران صباح اليوم الاثنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتي شملت كميات من المعدات الصحية والعلاجية على متن طائرة أوزبكية. وكانت الصين وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ، قد ارسلت مساعدات إنسانية لإيران لمواجهة تفشي كورونا.