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رقم الخبر: 278297 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:49 الاقسام: محليات  
اللجنة الوطنية لاحتواء كورونا تعقد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية

اللجنة الوطنية لاحتواء كورونا تعقد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية

عقدت اللجنة الوطنية لاحتواء كورونا اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وبمشاركة جميع اعضاء الحكومة المعنيين بمكافحة فيروس كورونا.

اعلن مساعد المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية " عليرضا معزي" اليوم الاثنين على حسابه الخاص في تويتر عن انعقاد اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة ( فيديو كنفرانس). واضاف ان الاجتماع الذي استمر لاكثر من ساعتين حضره المسؤولون من السلطتين التنفيذية و القضائية و الي جانب مسئولين عسكريين وكذلك بمشاركة جميع المحافظيين . وعقدت يوم امس الاحد الجنة الاقتصادية الحكومية اجتماعابرئاسة الرئيس روحاني شارك فيه ممثلون عن الناشطين الاقتصاديين ورجال الاعمال لمناقشة المواضيع الاقتصادية المهمة وتاثير انتشار فيروس كورونا على ظروف العمل في البلاد. واكد روحاني خلال اجتماع اليوم علی ضرورة تسيیر النشاطات الاقتصادية کالمعتاد رغم الظروف الطارئة التي اوجدها فيروس كورونا و دعا الی تطبيق التوجيهات الصحية و الالتزام بها. وتابع رئيس الجمهورية ان الحكومة ستواصل تقديم الخدمات للشعب بشكل طبيعي وتحاول في الوقت نفسه ان تكون هذه الخدمات متناسبة مع التوجيهات الصحية بشأن بقاء الناس في بيوتهم.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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