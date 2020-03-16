|رقم الخبر: 278296
|تاريخ النشر: آذار 16, 2020
|الوقت: 12:43
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفیلم الایرانی "الفخ " ينافس في مهرجان بريطاني
تم ترشيح الفيلم الايراني القصير "الفخ " ( trap ) لقسم المنافسة في مهرجان بريطانيا للافلام القصيرة بدورته التاسعة.
الفيلم الايراني القصير " الفخ " ( trap ) من تأليف واخراج محمد رحمتي ممثل ايران الوحيد في قسم المنافسة في مهرجان بريطانيا الدولي للافلام القصيره Discover Film Awards بدورته التاسعة . ویعتبر مهرجان Discover Film Awards الذي يبدأ في مدينة لندن البريطانية يوم 28 مارس/ اذار 2020 من المهرجانات الاوروبية التي تقام سنويا بمشاركة اكثر من خمسة الاف فيلم من جميع انحاء العالم.
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