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رقم الخبر: 278294 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:44 الاقسام: دوليات  
ايطاليا: الأسابيع المقبلة ستشهد خطرا أكبر بشأن كورونا

ايطاليا: الأسابيع المقبلة ستشهد خطرا أكبر بشأن كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، إن "الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر" بشأن فيروس "كورونا".

وحسب وسائل إعلام إيطالية، صرح كونتي، أن "إيطاليا لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر. وقال إن "الحكومة الإيطالية مستعدة للتدخل مرة أخرى إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات". وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء أمس الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد. وقالت هيئة الحماية المدنية في البلاد، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة أمس السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة. وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة. في حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس "كورونا" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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