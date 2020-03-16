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رقم الخبر: 278293 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:45 الاقسام: دوليات  
الرئيس الفنزويلي ينوي زيارة روسيا قريبا

الرئيس الفنزويلي ينوي زيارة روسيا قريبا

أعلن السفير الروسي لدى فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعتزم زيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر.

وقال الدبلوماسي "نعم أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له دعوة. قبلها نيكولاس مادورو بامتنان والفنزويليون يخططون لمثل هذه الزيارة." يقام العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في التاسع من مايو في الساحة الحمراء. وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة 17 دولة أكدوا زيارتهم إلى موسكو في يوم النصر هذا العام. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته الأخيرة لفنزويلا، إن روسيا تنتظر مادورو في 9 مايو.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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