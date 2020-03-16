اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان تدابير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ملزمة للجميع؛ مصرحا ان مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس نفس الشيء الذي سيحوّل البلية الى نعمة والتهديد الى فرص (مواتية).

وافاد الموقع الاعلامي لـ "مركز حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان مدوّنة سماحته في هذا الخصوص جاءت على الشكل التالي : بسمه تعالی ينبغي تقدير جهود الوزير المحترم والزملاء في هذه الساحة الواسعة؛ ان تدابير اللجنة الوطنية و وزارة الصحة للحدّ من تفشي المرض ملزمة للجميع، ومشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا القائمة على اسس علمية وتنطلق من قيم دينية وجهادية وانسانية، ذو فاعلية ونفس الشي ء الذي سيجعل من البلية نعمة ويبدل التهديد الى فرص (مواتية). انني اسأل الباري تعالى لهؤلاء المضحين بالأجر والتوفيق.