  • الإثنين ٢١ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278286 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:54 الاقسام: محليات  
قائد الثورة : مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا سيجعل من التهديد فرصا مواتية

قائد الثورة : مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا سيجعل من التهديد فرصا مواتية

اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان تدابير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ملزمة للجميع؛ مصرحا ان مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس نفس الشيء الذي سيحوّل البلية الى نعمة والتهديد الى فرص (مواتية).

وافاد الموقع الاعلامي لـ "مركز حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان مدوّنة سماحته في هذا الخصوص جاءت على الشكل التالي : بسمه تعالی ينبغي تقدير جهود الوزير المحترم والزملاء في هذه الساحة الواسعة؛ ان تدابير اللجنة الوطنية و وزارة الصحة للحدّ من تفشي المرض ملزمة للجميع، ومشروع التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا القائمة على اسس علمية وتنطلق من قيم دينية وجهادية وانسانية، ذو فاعلية ونفس الشي ء الذي سيجعل من البلية نعمة ويبدل التهديد الى فرص (مواتية). انني اسأل الباري تعالى لهؤلاء المضحين بالأجر والتوفيق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0769 sec