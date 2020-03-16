توفي ممثل اهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آيه الله سيد هاشم بطحائي صباح اليوم الاثنين في احدى مستشفيات بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وافاد المركز الاعلامي للحوزة العلمية في قم ان آيه الله سيد هاشم بطحائي ممثل اهالي طهران في مجلس خبراء القيادة توفي صباح اليوم الاثنين في مستشفى الشهيد بهشتي بمدينة قم بسبب اصابته بفايروس كورونا. يذكر ان 1024 شخصا في مدينة قم ( جنوب طهران ) مصابون بفايروس كورونا ويرقدون في مستشفيات المدينة.