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رقم الخبر: 278285 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:49 الاقسام: محليات  
وفاة "آية الله سيد هاشم بطحائي" عضومجلس خبراء القيادة

وفاة "آية الله سيد هاشم بطحائي" عضومجلس خبراء القيادة

توفي ممثل اهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آيه الله سيد هاشم بطحائي صباح اليوم الاثنين في احدى مستشفيات بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وافاد المركز الاعلامي للحوزة العلمية في قم ان آيه الله سيد هاشم بطحائي ممثل اهالي طهران في مجلس خبراء القيادة توفي صباح اليوم الاثنين في مستشفى الشهيد بهشتي بمدينة قم بسبب اصابته بفايروس كورونا. يذكر ان 1024 شخصا في مدينة قم ( جنوب طهران ) مصابون بفايروس كورونا ويرقدون في مستشفيات المدينة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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