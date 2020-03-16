وقال امين هيئة كرة القدم في جيلان "فرزاد سيري" لمراسل "ارنا"، ان علي كريمي تبرع بمجموعة من الاجهزة الطبية الاختصاصية والادوات الصحية الى هذه المحافظة الشمالية. واوضح المسؤول الرياضي، ان الشحنة الاولى من مساعدات النجم السابق للكرة الايرانية وصلت امس الى مستشفى جيلان؛ للمساهمة في سدّ حاجة المحافظة الى الاجهزة الطبية والادوات الصحية التي باتت ملحة بعد انتشار فيروس كورونا هناك. ودعا سيري جميع الخيرين وكل من يستطيع المشاركة في هكذا مبادرات انسانية الى اغاثة المواطنين والمصابين لمكافحة هذا المرض واقتلاعة في اسرع وقت ممكن.