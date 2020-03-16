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رقم الخبر: 278282 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:58 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الثقافة الايراني يدعو لاغتنام فرصة البقاء في المنزل للمطالعة

وزير الثقافة الايراني يدعو لاغتنام فرصة البقاء في المنزل للمطالعة

دعا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي الى اغتنام فرصة البقاء في المنزل من اجل مطالعة الكتب في سياق التوصيات المؤكدة على البقاء في المنزل من اجل مكافحة فيروس "كورونا" والحد من تفشيه.

وكتب صالحي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد: علينا الا نهدر فرصة مطالعة الكتب خلال ايام البقاء في المنزل. واعلن وزير الثقافة عن تخفيضات في رسوم تكلفة البريد ومبيعات الكتب من قبل القسم الثقافي بوزارة الثقافة والإرشاد. ووفقا لمساعد وزير الثقافة والارشاد في الشؤون الثقافية، سيتم تخفيض رسوم بريد ارسال الكتب بنسبة 50٪ ، والكتب الالكترونية للكبار بنسبة 70٪ ، وكتب الأطفال والناشئة بنسبة 80٪.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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