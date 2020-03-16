وزير الثقافة الايراني يدعو لاغتنام فرصة البقاء في المنزل للمطالعة دعا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي الى اغتنام فرصة البقاء في المنزل من اجل مطالعة الكتب في سياق التوصيات المؤكدة على البقاء في المنزل من اجل مكافحة فيروس "كورونا" والحد من تفشيه.