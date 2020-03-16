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رقم الخبر: 278281 تاريخ النشر: آذار 16, 2020 الوقت: 12:53 الاقسام: عربيات  
مدير مستشفى عراقي يدعو لإنزال الجيش في الشارع لمنع انتشار فيروس كورونا

مدير مستشفى عراقي يدعو لإنزال الجيش في الشارع لمنع انتشار فيروس كورونا

دعا مدير مستشفى في العاصمة العراقية بغداد الى انزال قوات الجيش والشرطة الى الشارع في إطار مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في العراق.

وقال مدير مستشفى "الزهراء" ببغداد الدكتور عباس عويد الحسني في لقاء متلفز بثته قناة "الفرات الفضائية" مساء الأحد: "طالبنا منذ بداية شهر آذار اعلان حالة طوارئ صحية فيجب ان لا نصل الى الوباء الكارثي وعلينا في الوقت نفسه ان نتعامل بحكمة". وأضاف ان "هناك حالة استنفار تام للمستشفيات والمؤسسات الصحية لمواجهة كورونا" لافتا الى ان "المرض ليس خطيراً اذا جرت عملية وقاية مناسبة ولازمة". وشدد الحسيني على، انه "يجب على المواطنين زيادة المناعة بممارسة الرياضة وتناول فيتامين (سي) والأهم الجلوس والبقاء في البيت وعدم الخروج الا للضرورة". واشار الى ان "مناعة الغالبية قوية جداً كما من الضروري استخدام مبيض الملابس كعلاج قاتل للميكروبات والفايروسات من خلال استخدام 1 قدح من القاصر مقابل 10 أقداح من الماء وبواسطته مسح الأجسام الصلبة والأسطح". وأكد "يجب إنزال الجيش والداخلية في الشارع تحسبا للأسوأ من أجل تقليل الخطر كما نحتاج الى حملات تنظيف المدن وبعدها التعفير ونحتاج أسبوعين للقضاء على كورونا وهما سيكونان حاسمان لذلك"، محذرا من انه "لن يسلم انسان اذا تحول فيروس كورونا الى وباء جامح". وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت مساء الأحد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى 124 حالة 14 منها جديدة تم تسجيلها الاحد، و9 وفيات و26 حالة شفاء.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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